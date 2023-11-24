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Фриланс: редактирование и корректировка текстов
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Казалось бы с появлением Word, потребность в корректорах и редакторах отпадет навсегда. Однако, эти специальности остаются востребованными, ведь пока компьютер не в состоянии исправить все ошибки и различить контекст и семантику сочинения. Человеческая мысль остается незаменимым источником знаний.
Вычитка и корректировка текстов - не простая работа, ведь она требует не только усидчивости и способности видеть ошибки, допущенные копирайтером, но и способности привнести, если понадобится, в творение что-то новое по желанию заказчика: сделать его более легким для прочтения, отформатировать, разбить на смысловые блоки и так далее.
Искать специалистов для подобной работы лучше всего на фрилансе. Им легче сосредоточиться дома, в максимально удобной обстановке, без отвлекающих коллег и общего шума офиса. И если вам потребуется редактор удаленно, этот раздел биржи Веблансер для вас.
Редактор и корректор удаленно: особенности профессий
Часто эти две специальности объединены в одну должность, и предполагают вычитку текстового контента и доведение его до идеала. Однако, важно помнить, что это все-таки разные профессии, предполагающие решение разных задач.
Фриланс редактор может выполнять такие обязанности, как:
- проверка достоверности изложенной информации;
- исправление стилистических, лексических и грамматических ошибок;
- ревизия текста на правильность подписей, терминов, графиков и таблиц;
- диалог с автором произведения с указанием правок и исправлений.
- Работа корректором удаленно предполагает вычитку материала на наличие:
- орфографических и пунктуационных ошибок;
- правильности написание терминов, сокращений и других обозначений;
- опечаток;
- пропущенных пробелов.
Обе специальности востребованы во многих сферах, где присутствует словесный контент. Это не только издательства, но и сайты, рекламные агентства, бюро переводов. Стоимость услуг корректора текстов удаленно рассчитывается, как правило, за тысячу символов.
Чтобы иметь достойный заработок, вычитывая тексты на фрилансе, необходимо обладать такими качествами, как внимательность и усидчивость. Естественно, у вас должна быть безупречная грамотность в сочетании с идеальным знанием языка, с которым вы планируете работать.
Вакансия редактор удаленно: где искать?
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Корректоры: фриланс и требования
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