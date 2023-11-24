Казалось бы с появлением Word, потребность в корректорах и редакторах отпадет навсегда. Однако, эти специальности остаются востребованными, ведь пока компьютер не в состоянии исправить все ошибки и различить контекст и семантику сочинения. Человеческая мысль остается незаменимым источником знаний.

Вычитка и корректировка текстов - не простая работа, ведь она требует не только усидчивости и способности видеть ошибки, допущенные копирайтером, но и способности привнести, если понадобится, в творение что-то новое по желанию заказчика: сделать его более легким для прочтения, отформатировать, разбить на смысловые блоки и так далее.

Искать специалистов для подобной работы лучше всего на фрилансе. Им легче сосредоточиться дома, в максимально удобной обстановке, без отвлекающих коллег и общего шума офиса. И если вам потребуется редактор удаленно, этот раздел биржи Веблансер для вас.

Редактор и корректор удаленно: особенности профессий

Часто эти две специальности объединены в одну должность, и предполагают вычитку текстового контента и доведение его до идеала. Однако, важно помнить, что это все-таки разные профессии, предполагающие решение разных задач.

Фриланс редактор может выполнять такие обязанности, как:

проверка достоверности изложенной информации;

исправление стилистических, лексических и грамматических ошибок;

ревизия текста на правильность подписей, терминов, графиков и таблиц;

диалог с автором произведения с указанием правок и исправлений.

Работа корректором удаленно предполагает вычитку материала на наличие:

орфографических и пунктуационных ошибок;

правильности написание терминов, сокращений и других обозначений;

опечаток;

пропущенных пробелов.

Обе специальности востребованы во многих сферах, где присутствует словесный контент. Это не только издательства, но и сайты, рекламные агентства, бюро переводов. Стоимость услуг корректора текстов удаленно рассчитывается, как правило, за тысячу символов.

Чтобы иметь достойный заработок, вычитывая тексты на фрилансе, необходимо обладать такими качествами, как внимательность и усидчивость. Естественно, у вас должна быть безупречная грамотность в сочетании с идеальным знанием языка, с которым вы планируете работать.

Вакансия редактор удаленно: где искать?

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Корректоры: фриланс и требования

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