Иконки, логотипы, аватары — закажите их тут!

Иконки — неотъемлемая часть любого приложения, сайта. И крайне важно, чтобы эти небольшие изображения были выполнены в фирменном стиле, были легко распознаваемы пользователем и положительно им воспринимались. Созданием иконок занимаются специалисты, и пусть вас не вводит в заблуждение крохотный размер этих элементов дизайна: труда в них вложено очень много.

Иконки в стилях Pixel Art, Flat и других: быстро и недорого

Неустанно улучшая возможности биржи, мы стараемся сделать ее максимально комфортной площадкой и для заказчиков, и для исполнителей. Для размещения заказа и поиска фрилансера, который нарисует иконки для вашего сайта, группы в соцсети или приложения, не нужно регистрироваться. Достаточно лишь описать желаемый результат, указать выделенный на работы бюджет и получать отклики от тех, кто хотел бы с вами сотрудничать. Регистрация на бирже нужна в тех случаях, если вы хотели бы использовать ее расширенный функционал: например, привлечь к проекту внимание лучших специалистов из ТОП-50 или работать с ними через Безопасную Сделку. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут прибегнуть к решению спорных вопросов через службу Арбитража.

Заказывая создание иконок на бирже, вы можете предварительно изучить портфолио дизайнеров: это даст вам возможность получить представление об имеющемся у них опыте, креативности и качестве исполнения работ.

Зарабатывать дизайном иконок — это просто!

Освоив Pixel Art или другой стиль рисования иконок, вы можете превратить их создание в работу, приносящую вам солидный доход. На бирже Weblancer для этого есть все необходимое: портфолио, куда вы будете помещать наиболее удачные, на ваш взгляд, работы, удобная система фильтрации предложений о работе, а также сведения о заказчиках, позволяющие принимать объективные решения о сотрудничестве. Это время, которое работодатель провел в сервисе с момента регистрации, число отзывов и сами отзывы, а также сумма, выплаченная по ранее закрытым проектам.

Мы приглашаем дизайнеров находить работу через наш сервис. Уверены, что ваш талант, работоспособность, ответственность обязательно будут оценены заказчиками по достоинству. Фриланс — великолепная возможность опробовать формат заработка, где его величина зависит исключительно от вашего старания!