С развитием гаджетов специализация "стенография" приобрела новую востребованность. Однако, теперь процесс перевода записанного на видео или аудио текста в письменный формат называется "транскрибация". Она является довольно востребованной услугой на рынке фриланса, о чем свидетельствуют численные проекты по данному направлению, размещенные на нашей бирже.

Фриланс транскрибация - это отличный способ заработать в интернете без каких-либо специальных навыков. Считается, что именно с расшифровки текста стоит начинать карьеру фрилансера, ведь данная работа не требует высшего образования, и часто доверяется новичкам. Но, несмотря на простоту выполнения, подобный труд достаточно хорошо оплачивается, что позволяет превратить его в постоянный заработок.

Транскрибация текста: вакансии, обязанности

Расшифровка контента - работа, требующая от исполнителя усидчивости, терпеливости, хорошего знания языка. Немаловажными являются еще отличная память, высокая скорость печати и хороший слух. Также полезными навыками для получения заказов на бирже фриланса по транскрибации будут:

хорошее знание текстового редактора и его возможностей;

понимание функционирования плееров для воспроизведения аудиозаписей и видеофайлов;

навык слепой печати;

умение расставлять тайм-коды.

Транскрибировать можно записи вебинаров, семинаров, конференций, любых других публичных и непубличных выступлений. В некоторых случаях расшифровка подразумевает дословный перенос речи в текстовый редактор, в других же может понадобиться удалить из нее слова-паразиты, повторяющиеся фразы, чтобы итоговый вариант понравился и был полезен читателям.

Наиболее часто встречаются заказы на следующие виды работ:

надиктовка;

лекции;

интервью;

подкасты;

вебинары;

ТВ-программы;

конференции;

судебные заседания.

Какие заработки сулит транскрибация, вакансии по которой так часто встречаются в сети? Цены на услуги по расшифровке текстов зависят от много факторов. Среди них:

срочность выполнения проекта;

качество предоставленной записи;

тематика и направленность контента;

язык написания.

И обязательно учитывается профессионализм исполнителя. Фрилансеры с отзывами и хорошим рейтингом на сайте могут рассчитывать на более солидную оплату, чем новички.

Транскрибация: вакансии удаленно, требования

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Чтобы претендовать на вакансии фриланс транскрибации, стоит обладать всеми необходимыми навыками, а также иметь свободное время для работы. Очень важно соблюдать сроки, установленные заказчиком, ведь это важная характеристика вас, как надежного исполнителя.

Также очень важна грамотность в набранном тексте. Если в чем-то не уверены, лучше перепроверить документ при помощи специальных интернет-сервисов. Обязательно закладывайте в сроки время проверки и редактирования (если требуется) публикации.

Сделку с работодателем вы можете оформить прямо на сервисе, что поможет избежать трудностей с оплатой. Полученные на счет средства в личном аккаунте вы легко выведете на банковскую карту или электронный кошелек. К тому же Безопасная сделка - это отличный вариант максимально прозрачных отношений между удаленным сотрудником и заказчиком.

Транскрибация вакансии: как найти исполнителя?

Найти подходящего специалиста для работы с текстом несложно, если, конечно, вы используете для этого биржу Weblancer. Создание проекта и дальнейший поиск исполнителя не потребует от вас практически никаких усилий и даже регистрации: для размещения заказа нужно не больше пары минут. Укажите в названии, что вам требуется расшифровка аудио, приложите исходный файл, над которым нужно поработать, и введите адрес электронной почты. Отклики от исполнителей вы можете получать отдельными письмами.

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