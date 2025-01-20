Набор текста из видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен26 заявок203 просмотра

Нужно материал из видео-урока ввести в текст и структурировать его (со скриншотами , где необходимо).

Оплата на украинскую карту. В крайнем случае в usdt

4 месяца назад
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
10 лет в сервисе
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
4 месяца назад
$5
2 дня
Благодарю за выполнение задания. Всё сделано отлично! Рекомендую.
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