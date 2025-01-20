Требуется расшифровка видеоинтервью. Исполнитель сможет обсудить условия, включая оплату и сроки выполнения работы. Ищем опытного специалиста для качественной транскрибации.
Набор текста из видео
Нужно материал из видео-урока ввести в текст и структурировать его (со скриншотами , где необходимо).
Оплата на украинскую карту. В крайнем случае в usdt
Выбранный исполнитель
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