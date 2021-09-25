MaxFreelanc

Макс MaxFreelanc

 
24 годаМолдова/Бендеры
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Транскрибация

Здравствуйте!

Если Вам нужен ответственный исполнитель, который в установленный срок выполнит необходимую работу, - Вы попали на нужную страничку.

Есть опыт перевода аудио\видео в текст, таких не простых, но в тоже время необходимых категорий, как: вебинары, мастер-классы, интервью и, конечно: диалоги и монологи.

Грамотно расставлю пунктуацию. Форматирую конечный результат под нужды заказчика (абзацы, прямая речь, выделение разным шрифтом и другие пожелания).

Работаю только с записями на русском языке. В ссылке указаны несколько выполненных работ: https://disk.yandex.ru/d/0ygSanLDwIJplA

Ответственный подход и качество моих работ, зарекомендовали меня и на других площадках фриланса - как порядочного и серьезного исполнителя.

Стремлюсь к продолжительному сотрудничеству.

Заранее спасибо за предоставленную возможность.

Всегда на связи.

Цена: от 10 руб. за 1 минуту аудио или видео.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$45
10 баллов
2 года назад
Транскрибировать видеолекции в формат WORD
Очень качественно и в срок выполнена работа. Приятно сотрудничать!
Приятно работать с заказчиком! Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Простая корректировка изображений
Все сделано отлично! Человек действительно серьезно подошел к работе, рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое конкретное ТЗ. Умеренные сроки, своевременная, быстрая оплата. Поддержка по вопросам. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Транскрибировать 8,5 часов видео в текст
Отличная, оперативная работа. Всё хорошо, рекомендую!
Приятно было работать! Спасибо заказчику. Очень интересная работа. Оплачено быстро.
Ответный отзыв
Marinaily
Марина 
54 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$11
10 баллов
2 года назад
Транскрибация видео в текст _27-09-21
Рекомендую! Отличная работа
Очень хороший заказчик, рекомендую. Оплата всегда во время, четкое задание.
Ответный отзыв
Marinaily
Марина 
54 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Вебинар в текст_20.09 (3)
Спасибо! Все отлично и в срок
Спасибо заказчику за работу. Приятно работать и выполнять задания. Оплата вовремя. Рекомендую всем!
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