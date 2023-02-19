Из отдельных списков с контактами нужно собрать единый документ с именами, email и комментариями о клиенте. Списки в разных форматах (ворд и пр.) - всего до 15 списков, общий объём лидов примерно 1500-2000.
- Базы данных8 заявокОткрыт6 дней назад
Нужно настроить и сделать рассылку с сайта на Tilda по имеющейся базе и разъяснить/показать, как это делать в будущем. Все нужные программы есть или могут быть восстановлены. Рассылку нужно сделать 28-29 декабря.Веб-программирование4 заявкиОткрыт9 дней назад
Нужно подключить оплату к 3-м страницам сайта на Tilda и объяснить, как это делать на будущее:)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен17 дней назад
Нужно перевести видеолекцию продолжительностью 1 час 11 минут в текст word.Транскрибация96 заявокЗакрыт11 дней назад
Нужно перевести 8 видеолекций в текст формата Word. Объем каждой: 2-2,5 часа. Сроки свободные, но не более 10 дней на весь процесс. Строго шрифтом 12.Транскрибация57 заявокЗакрыт11 дней назад
Нужно написать хороший качественный текст на тему искусственного интеллекта в искусстве и культуре (и визуальные и текстовые виды искусства) в настоящем и какие перспективы на будущее. Плюсы и минусы, опасность и помощь ИИ для человека ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по ВСЕМ возможным способам продления резиденции (ВНЖ) Испании, не выезжая из страны (из Испании, то есть). Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. С реальными ссылками на ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по медицине (платная и бесплатная, лучшие частные страховки, беременность и роды, на что рассчитывать и т.п.) с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по аренде и покупке автомобилей, оформлению и переоформлению водительских прав, автострахованию и т.п. с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по покупке недвижимости (как выбрать регион, каких городов стоит избегать, где дешевле, какие дома стоит смотреть, а какие — точно нет и т.д.) — с условиями контрактов и с акцентом ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по коммунальным услугам (как подписать договоры на газ, свет, электричество, интернет и не облажаться — с условиями контрактов) с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по оформлению браков, гражданских союзов и т.п., а также по воссоединению с ближайшими родственниками в Испании с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по транспорту и путешествиям внутри страны, с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. С реальными цифрами по стоимости билетов ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по сервисам доставки и магазинам (еда, техника, русские магазины, мебель и ремонт — где что купить), с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо сделать в ворде Гайд по детским садам и школам в Испании (сколько стоит, как выбрать, очереди, чему учат, лайфхаки и местные особенности), с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужно сверстать 25 двусторонних карточек цветных А5, которые нужно сверстать на основе презентации. Срок готовности: 6-7 мая.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Внести данные и суммы в 2 справки 2НДФЛ по образцу и указанным цифрам.Бухгалтерские услуги4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужно перевести в текст формата word 4,5 часа видео.Транскрибация108 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно сверстать 16 коллажей на тему женщин-учёных по предоставленному списку. На коллаже должен быть стилизованный портрет и разнообразные атрибуты науки, связанные с темой учёной. Коллажи должны быть приблизительно в такой эстетике, как во вложении. Срок: вечер 22.01.HTML-верстка3 заявкиЗакрытгод назад
В программе PowerPoint или аналогичной, но с возможностью по окончанию работы передать именно в формате верстки PowerPoint нужно сверстать 200 горизонтальных страниц Гайда о трендах. Фото и текст предоставляются. Старт работы: 17.01., готовность — день 20.01HTML-верстка4 заявкиЗакрытгод назад