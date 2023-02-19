Polina999

Полина Polina999

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$493
выплачено фрилансерам
46%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
28
безопасных платежей

  • Создать Excel-таблицу контактов для рассылки

    Из отдельных списков с контактами нужно собрать единый документ с именами, email и комментариями о клиенте. Списки в разных форматах (ворд и пр.) - всего до 15 списков, общий объём лидов примерно 1500-2000.

    Базы данных8 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Настроить и сделать рассылку

    Нужно настроить и сделать рассылку с сайта на Tilda по имеющейся базе и разъяснить/показать, как это делать в будущем. Все нужные программы есть или могут быть восстановлены. Рассылку нужно сделать 28-29 декабря.

    Tilda
    Веб-программирование4 заявки
    Открыт
    9 дней назад

  • Текст об искусственном интеллекте

    Нужно написать хороший качественный текст на тему искусственного интеллекта в искусстве и культуре (и визуальные и текстовые виды искусства) в настоящем и какие перспективы на будущее. Плюсы и минусы, опасность и помощь ИИ для человека ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Гайд по ВНЖ в Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по ВСЕМ возможным способам продления резиденции (ВНЖ) Испании, не выезжая из страны (из Испании, то есть). Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. С реальными ссылками на ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по медицине в Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по медицине (платная и бесплатная, лучшие частные страховки, беременность и роды, на что рассчитывать и т.п.) с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по аренде и покупке автомобилей и т.д.

    Необходимо сделать в ворде Гайд по аренде и покупке автомобилей, оформлению и переоформлению водительских прав, автострахованию и т.п. с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по покупке недвижимости в Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по покупке недвижимости (как выбрать регион, каких городов стоит избегать, где дешевле, какие дома стоит смотреть, а какие — точно нет и т.д.) — с условиями контрактов и с акцентом ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по коммунальным услугам в Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по коммунальным услугам (как подписать договоры на газ, свет, электричество, интернет и не облажаться — с условиями контрактов) с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по оформлению браков, гражданских союзов и т.п.

    Необходимо сделать в ворде Гайд по оформлению браков, гражданских союзов и т.п., а также по воссоединению с ближайшими родственниками в Испании с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по транспорту и путешествиям внутри страны

    Необходимо сделать в ворде Гайд по транспорту и путешествиям внутри страны, с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет преимуществом. С реальными цифрами по стоимости билетов ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Гайд по сервисам и магазинам Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по сервисам доставки и магазинам (еда, техника, русские магазины, мебель и ремонт — где что купить), с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в Испании будет ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно сделать гайд по детским садам и школам в Испании

    Необходимо сделать в ворде Гайд по детским садам и школам в Испании (сколько стоит, как выбрать, очереди, чему учат, лайфхаки и местные особенности), с акцентом на три региона: Мадрид, Валенсия, Барселона. Знание (и проживание) в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сверстать 16 цифровых коллажей А3

    Нужно сверстать 16 коллажей на тему женщин-учёных по предоставленному списку. На коллаже должен быть стилизованный портрет и разнообразные атрибуты науки, связанные с темой учёной. Коллажи должны быть приблизительно в такой эстетике, как во вложении. Срок: вечер 22.01.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать 200-страничный документ 16х9

    В программе PowerPoint или аналогичной, но с возможностью по окончанию работы передать именно в формате верстки PowerPoint нужно сверстать 200 горизонтальных страниц Гайда о трендах. Фото и текст предоставляются. Старт работы: 17.01., готовность — день 20.01

    PowerPoint
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    год назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
bleih
40 летМолдова
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
$30
10 баллов
17 дней назад
Подключить оплату
новый отзыв
С Полиной прияно работать, всё прошло отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена в полном объёме, все хорошо.
Ответный отзыв
Volkova_30
Елена 
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
год назад
Сделать документ, сравнивающий жизнь в Испании и Португалии
Всем рекомендую к сотрудничеству. Заказчик четко поставил задачу, оплата в срок и в полном обьеме.
Хороший, качественный текст. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Julia3656
Юлія 
31 годУкраина
год в сервисе
Была
8 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Сделать Гайд «Как арендовать жильё в Испании»
Прекрасный заказчик, понимающий что ему нужно и понятно доносит это до исполнителя. Задание поставил четко и понятно, был постоянно на связи и оперативно отвечал на все вопросы, работу подтвердил и оплатил в день выполнения. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Быстро, качественно, в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
fair696lair
Ирина 
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
$3
10 баллов
год назад
Перепечатать текст с фото в формат Word
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Всё отлично. Грамотно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
wip3out
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$35
10 баллов
год назад
Смонтировать ролик примерно на 30-40 минут
Задачи были поставлены четко и ясно, сотрудничеством доволен
Всё хорошо! Монтаж отличного качества, всё сделано вдумчиво и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв