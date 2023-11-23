Текст об искусственном интеллекте

Нужно написать хороший качественный текст на тему искусственного интеллекта в искусстве и культуре (и визуальные и текстовые виды искусства) в настоящем и какие перспективы на будущее. Плюсы и минусы, опасность и помощь ИИ для человека в культуре. Срок — 11.10.2023. Объем: 10.000 знаков.