Текст об искусственном интеллекте

КопирайтингЗавершен34 заявки188 просмотров
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Нужно написать хороший качественный текст на тему искусственного интеллекта в искусстве и культуре (и визуальные и текстовые виды искусства) в настоящем и какие перспективы на будущее. Плюсы и минусы, опасность и помощь ИИ для человека в культуре. Срок — 11.10.2023. Объем: 10.000 знаков.

3 месяца назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
pluger-001
Михаил 
27 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
3 месяца назад
$10
5 дней
Все хорошо.