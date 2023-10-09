Добрый день, я предоставляю услуги указанные ниже. Про себя могу сказать только то, что трезво оцениваю свои силы и возможности, если вы доверите выполнение вашего заказа мне, то он будет выполнен на все 100%.
Предоставление услуг:
Рерайтинг
Исправление грамматических и орфографических ошибок в тексте
Перевод с английского на русский
Написание работ на различные темы
Я против войны в Украине!
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
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Редактирование и Корректура
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$7/час
от $7от 3 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$10/час
от $10от 3 дней
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга