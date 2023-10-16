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Работаю в онлайн с 2010 года. Текст, оформление, логотипы, копирайт и многое другое! Сотни довольных клиентов! Обширная база знаний и дружная команда выполнят Ваш заказ точно в срок и предоставят несколько запасных вариантов. Обращайтесь уже сейчас!
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#948
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Написание текстовСоздание презентаций
Спасибо, всё выполнено правильно и в срок. Учитывает все просьбы и отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Задача была поставлена грамотно и четко, оплата через безопасный платеж. Доволен сотрудничеством.
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$50/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$50/час
от $25от 5 дней
нет рейтинга