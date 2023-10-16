Доклад по Информационной безопасности

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать доклад (15 стр А4, щрифт 13 Times New Roman) и сделать по нему презентацию на 7-10 слайдовна тему "Нарушения безопасности доступа к памяти: переполнения буфера, висячие указатели".

2 месяца назад
guest_16641391210499
Россия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Waterproofed
Алексей 
32 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$5
1 день
RUB
Спасибо, всё выполнено правильно и в срок. Учитывает все просьбы и отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству
Прекрасный заказчик. Задача была поставлена грамотно и четко, оплата через безопасный платеж. Доволен сотрудничеством.