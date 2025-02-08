Набор текста из видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен21 заявка194 просмотра

Нужен детальный практически дословный набор текста из обучающих видео, с навигацией в начале файла, а также скриншотами из видео. Для выполнения задания дам тестовое задание на 5-10 минут, чтоб увидеть правильность выполнения.

уроки в среднем по 2 часа.

Оплачиваю 5 долларов за час материала. На карту в грн.

Написание текстов
3 месяца назад
Viktoriya180889
Виктория 
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

101146NL_
Наталія 
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16 часов назад
3 месяца назад
$5
2 дня
Escrow
Задание выполнено отлично. Благодарю!
Замовник пунктуальний

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