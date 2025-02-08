Набор текста из видео

Нужен детальный практически дословный набор текста из обучающих видео, с навигацией в начале файла, а также скриншотами из видео. Для выполнения задания дам тестовое задание на 5-10 минут, чтоб увидеть правильность выполнения.

уроки в среднем по 2 часа.

Оплачиваю 5 долларов за час материала. На карту в грн.