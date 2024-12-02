Перенести текст с фото в word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт34 заявки575 просмотров

Необходимо с первого фото перенести текст с печатью

Со второго нужно текст без печати перенести

Microsoft WordПеренос данных
5 месяцев назад
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