Копирайтер. Рерайтер. И просто хороший человек) Пишу не банально. Если вы хотите, чтобы в вашем тексте чувствовалась душа. Я именно та, кто вам нужен!

Всем привет! Какие три слова описывают вас как человека, как личность? Если бы меня попросили описать себя тремя словами, то я бы сказала: Кофе, Книги, Зима. Достаточно странно писать личные вещи, на рабочей странице. Но я считаю, что заказчика интересует копирайтер/рерайтер, в первую очередь как личность. Безусловно, очень важно качество выполняемой работы, пунктуальность и прежде всего трудолюбие. Даже имея небольшой опыт, можно писать достойные тексты. Пи этом вкладывая в каждое слово, букву, символ...Частичку своей души!