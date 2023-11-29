Создание текстов является достаточно востребованной услугой сегодня. Особенно в интернете, где ни один веб-ресурс не может обойтись без словесного контента. И вместе с этим появился большой спрос на специалистов, которые хорошо владеют словом. Среди них, в частности, очень востребованы рерайтеры. Многие часто называют их редакторами, однако не совсем верно.

Рерайтер - это профессионал, переписывающий уже существующий текстовый материал. Другими словами, он преобразует контент, не искажая смысл, но повышая его уникальность. И это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. В данном деле требуется много навыков, которые позволяют создавать грамотные и годные тексты. Искать таких специалистов стоит на фриланс бирже. Именно там рерайт вакансии получат наибольшее число откликов.

Рерайт удаленно: задачи, навыки, требования

Хороший рерайтинг - это не просто переписывание его другими словами. Это тщательная работа над структурой статьи, стилистикой языка, а иногда - и соответствующими SEO принципами (включение слов для продвижения страницы). Результатом становится текст, ни чем не похожий на исходный материал, за исключением содержательной части.

Естественно, работа рерайтером удаленно требует наличия определенных знаний и навыков. К ним стоит отнести:

100% грамотность;

владение литературным языком;

умение искать и анализировать информацию;

понимание требований уникальности, водности и спамности;

знание SEO-оптимизации контента.

Конечно, преимуществом для работы по данному направлению, будет филологическое или журналистское образование. Однако, если вы дружите со словом, этого может быть достаточно, чтобы претендовать на рерайт вакансии на удаленной работе.

Услуги рерайтеров требуются на сайты для описания товаров и статей в блог. Также данная профессия невероятно востребована в новостных интернет средствах массовой информации. Для работы по данному направлению требуется только наличие компьютера и владение такими сервисами, как:

Advego Plagiatus

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Главред

Рерайт текста: вакансии и требования

Зарабатывать на переписывании текстов дома легко, будучи зарегистрированным исполнителем на бирже фриланса. Сервис Веблансер - место, где каждый день публикуются сотни проектов, в том числе и те, что относятся к категории рерайтинга.

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Рерайт вакансии: удаленная деятельность и ее особенности

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Выбирать исполнителя вы можете, основываясь на его рейтинге, опыте, работах в портфолио. Впрочем, несложную работу по рерайтингу без особых требований можно доверить и новичкам - стремясь наработать репутацию, они прикладывают все усилия, чтобы результат был оценен положительно, а стоят их услуги меньше, чем у профессионалов. Чтобы сотрудничество было максимально прозрачным, используйте сервис "Безопасная сделка". Это удобно, прозрачно и просто. Обязательно попробуйте!