Если у вас есть сайт, значит, вы нуждаетесь в SEO-оптимизации. Без этого важного процесса, ваш веб-ресурс рискует остаться незамеченным пользователями в сети. А для того, чтобы его увидели, необходима эффективная настройка, которая поможет занять достойные позиции в поисковиках. Осуществить ее может специалист, который знает, как вывести сайт в топ.

Вакансии SEO-оптимизаторов в последнее время встречаются очень часто. Каждая компания хочет оказаться в "первой десятке" в списках выдачи поисковых систем. И здесь на помощь приходит удаленная работа по раскрутке сайтов. Это вариант, устраивающий обе стороны. Наниматель может сэкономить солидную сумму, "лишив" себя множества проблем. Для оптимизатора удаленка также самое оптимальное решение, ведь поисковое продвижение,- работа, требующая концентрации. И выполнять ее в офисе не всегда удобно. Однако размещение вакансии SEO-оптимизаторов на простых досках объявлений редко приносит ожидаемый эффект. Даже тематические порталы не всегда помогают. Специалиста нужно выбрать, оценив его уровень, и просмотрев примеры уже имеющихся работ.

Сделать это максимально быстро вам поможет сервис Weblancer. У нас зарегистрированы сотни специалистов, для которых удаленная занятость по продвижению, раскрутке сайтов - основной вид деятельности.

SEO работа: задачи, решения

Продвижение сайта - работа, требующая постоянной аналитики и поиска эффективных решений. Она включает три важных этапа:

определение семантического ядра сайта и наполнение его текстами, включающим нужные ключевые слова;

проработку внутренней оптимизации ресурса, его структуры и контента;

настройку внешней оптимизации при помощи ссылок.

Естественно, для каждого проекта разрабатывается уникальная стратегия продвижения, которая под силу только опытному специалисту. В обязанности последнего должны входить такие действия, как:

полный анализ конкурентов;

постоянное отслеживание изменений алгоритмов популярных поисковиков;

оперативная адаптация сайта под новые требования;

регулярное проведение аудита ресурса;

составление отчетов юзабилити.

Большинство SEO вакансий содержат именно такие требования, выполнение которых невозможно без специальных знаний. Если говорить об обязательном минимуме знаний и навыков, которыми должен обладать профессионал оптимизатор, то это:

глубокое понимание алгоритмов работы поисковиков;

умение работать со специализированными сервисами и ПО;

знание интернет-маркетинга;

базовые навыки программирования;

владение английским языком;

креативное мышление.

Фриланс SEO: разумный выбор без последствий

Если нужно улучшить показатели сайта, вам точно нужен хороший SEO специалист на удаленной работе. Искать его можно где угодно, но лучше на бирже фрилансе.

Создав собственный проект, вы без труда отыщете опытного удаленного помощника, и сможете сэкономить не только средства, но и время. Результат при этом будет соответствовать вашим ожиданиям.

У фрилансеров СЕОшников обязательно присутствует богатый опыт работы с разными площадками, что позволяет им выполнять свой труд более эффективно и качественно. Исходя из своей практики, они точно знают, что стопроцентно работает, а от чего лучше отказаться. А, чтобы удостовериться в профпригодности исполнителя, достаточно ознакомиться с его кейсами.

SEO фриланс - это отличный способ получить достойный результат за приемлемую стоимость. При этом, сделку всегда можно оформить в рамках биржи, чтобы обезопасить себя от невыполнения фрилансером обязательств. Хотя, если вы подойдете к выбору профессионала со всей ответственностью, боятся вам нечего. На Weblancer зарегистрировано приличное количество квалифицированных специалистов по продвижению.

СЕО специалист: вакансии, требования

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