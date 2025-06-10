SEO просування review проекту в тематиці хостинг-провайдерів - https://hostings.info/ (найближчий місяць буде зроблений редізайн сайту)

Що потрібно робити

Аналіз конкурентів та їх методів просування;

Знаходити точки зростання і використовувати нові методи в стратегії просування нашого сайту;

Пошук та аналіз ключових запитів. Розширення семантичного ядра;

Внутрішня оптимізація існуючих сторінок і створення нових;

Зовнішня оптимізація, публікації в медіа (маємо авторів та редактора), лінкбілдінг/аутріч/крауд (самостійно або згодом за допомогою аутсорсу);

Аналіз посилань на конкурентів та реалізація стратегії слідування за ними;

Підбір підрядників;

За підтримки нашого COO, побудова системної роботи та ефективних процесів що стосуються SEO

Аналіз технічного стану сайтів і при проблемах — постановка ТЗ програмісту;

Пошук нових «фічей» і впровадження на наш сайт разом з програмістом;

Робота з великим масивом даних із Аналітики / Ahrefs, тощо. Пошук закономірностей, причинно-наслідкових факторів. Формування гіпотез;

Аналіз ефективності SEO робіт та інформування команди про результативність роботи.

До чого варто бути готовим?

Працюємо по таймтрекеру. Ми заморочені на якості, тож ті хто звик «навалювати лінки тисячамі», або писати SEO тексти без інформаційного навантаження — ми з вами не зможемо співпрацювати. Всі ідеї та seo-експерименти які ви будете пропонувати — мають бути обґрунтовані аналітикою/даними, тож без звички глибоко «занурюватись» в цифри/логіку — вам буде з нами важко.

Також у нас дуже позитивна команда, і якщо ви любите тролінг, їдкі коментарі, підколи і вам взагалі в цьому світі все не подобається, що зроблено не вами, то ми 100% не спрацюємось!