Требуется SEO-специалист для продвижения массажного салона в Варшаве

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Открыт8 заявок27 просмотров

Мы ищем опытных и надежных специалистов или небольшие команды, специализирующиеся на локальной SEO-оптимизации и продвижении сайтов. 

Цель — повысить видимости бизнеса в Варшаве в локальном поиске Google и привлечь целевой трафик и увеличить конверсии.

Если есть похожие кейсы в массажной тематике, будет плюсом.

На данном этапе важно четко понять что требуется делать по сайту, сколько будет стоить, какие сроки и что для этого нужно.

GoogleSEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
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