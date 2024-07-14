Добрый день, Анатолий. Я Ольга таргетолог и у меня клиент в сфере недвижимости - риэлтор из Калгари, Канада.



Хотела сориентироваться в ценах на продвижение по сео. Уже делала запросы в компаниях, цены от 800 до 1200 долларов называли.

Подскажите пожалуйста, реально ли разбить работу на несколько частей и начать с 300 - 400 дол.? , скажем, запланировать на несколько месяцев работу? Семантическое ядро не собиралось, но на сайте есть несколько статей в блоге в которых использованы слова из Google Ads., но без системы

Особо трафика на сайт не было, только реклама на лиды. Аккаунт гугл аналитики и адс имеется, ждут системного подхода. Я так понимаю лучше с сео начать?



P.S. имею еще похожего клиента в Европе.

Сайт клиента : https://www.olenasobkovych.ca/

