Junior SEO Specialist

Требуется настроить Keitaro для сбора параметров от пользователей, формировать ссылки для стороннего Keitaro и настроить получение постбеков от казино. Необходимо интегрировать AppsFlyer и OneSignal для обработки событий и отправки запросов с параметрами. Подробности и формы будут предоставлены.