Junior SEO Specialist

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Закрыт4 заявки14 просмотров

Шукаємо Junior SEO Specialist на віддалену роботу в Rankup.ua. Основні обов'язки включають: збір, аналіз, кластеризацію та систематизацію семантики, аналіз показників ранжування сайту, ведення звітності та допомога з поточними завданнями SEO. Вимоги: досвід роботи від 6 місяців, знання SEO інструментів (Ahrefs, Google Search Console), аналітичне мислення та самоорганізація. Пропонуємо конкурентну оплату, гнучкий графік, навчання та підтримку команди.

AhrefsGoogle Search ConsoleSEOАнализ конкурентовОптимизация сайтовСбор семантического ядра
12 дней назад
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