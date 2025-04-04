Компанія у сфері Affiliate Marketing шукає досвідченого SEO-фахівця для просування сайтів у топ Google. Обов'язки: аналіз конкурентів, оптимізація контенту та технічних аспектів сайтів, адаптація до трендів SEO. Вимоги: досвід від 1 року, знання англійської мови, здатність самостійно вести проєкти. Пропонується віддалена робота та гнучкий графік.
Настройка Keitaro
Есть своя Keitaro (разработки), нужно настроить следующий кейс:
1 - на нее стучится пользователь с параметрами (10-15 штук)
2 - собрать ссылку для стороннего Keitaro (баинга) по форме, что будет предоставлена и из параметров, что были получены в п.1
3 - подготовить и настроить получение постбеков от казино или Keitaro (баинга),
4 - при получении постбэка сделать отбивку в appsflyer / onesignal (как я понимаю - мы получаем эвент и наш внутренний Keitaro (наш) ID, по нему извлекаем все параметры из п.1 и по ним отправляем 2 запроса в appsflyer / onesignal)
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