Есть своя Keitaro (разработки), нужно настроить следующий кейс:

1 - на нее стучится пользователь с параметрами (10-15 штук)

2 - собрать ссылку для стороннего Keitaro (баинга) по форме, что будет предоставлена и из параметров, что были получены в п.1

3 - подготовить и настроить получение постбеков от казино или Keitaro (баинга),

4 - при получении постбэка сделать отбивку в appsflyer / onesignal (как я понимаю - мы получаем эвент и наш внутренний Keitaro (наш) ID, по нему извлекаем все параметры из п.1 и по ним отправляем 2 запроса в appsflyer / onesignal)