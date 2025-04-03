Продвижение сайта и привлечение заявок

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Открыт5 заявок33 просмотра

Перезапустили сайт сервиса и агентства, которое занимается продвижением и привлечением трафика в Telegram. Ищем специалиста, кто сможем продвинуть сайт и прилечь целевые заявки.

Что нужно сделать:

— Продвинуть сайт и запустить генерацию лидов

— Настроить трафик: SEO, контекст, таргет, или другие каналы — предложите ваш вариант

— Привести первые заявки в течение первых 2-3 недель

— Отчитываться по результатам, быть на связи

– Разобраться с аналитикой

— По возможности — подсказать, как улучшить воронку и сайт

Важно:

— Ищем специалиста с опытом продвижения digital/маркетинговых агентств или b2b-услуг

— Приветствуются кейсы, ссылки на проекты и конкретные результаты

SEOКонтекстная рекламаЛидогенерацияНастройка аналитикиПродвижение сайтов
месяц назад
Герман
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