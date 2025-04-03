Продвижение сайта и привлечение заявок

Требуется закупка 100 крауд-ссылок в месяц на тематических сайтах по криптовалюте и финансам. Ссылки должны быть размещены в комментариях, форумах и блогах. Необходимы уникальные тексты, которые естественно интегрируются в обсуждения. Сайты должны быть с возрастом домена от 1 года и AS от 20. Предоставление отчетов каждую неделю в формате Google таблицы.