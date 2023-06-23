Здравствуйте. Ищем лидогенератора который поможет привлечь клиентов в сфере юридических услуг для бизнеса? Подскажите вам такое интересно?
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- $500ЛидогенерацияКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...Дизайн сайтаБрендбукДизайн упаковкиДизайн этикеткиЛидогенерацияДизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищем SMM менеджера для дизайн /арх студии Задачи, органично растить аудиторию на всех платформах путем создания качественного контента ( из нашего гугл диска) -Instagram -Facebook -Pinterest -threads ...ЛидогенерацияСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Всем привет! Есть задача настроить лидогенерацию через LinkedIn на высоком уровне (отправка заявок в друзья, отправление оффера, получение reply от клиентов, ведение базы Лидов) Кто умеет круто работать с LinkedIn ? Есть ли понимание лучших софтов? ...ЛидогенерацияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Сделать лидогенерацию на запуск курса по нише IT ЦА (техлиды и архитекторы, руководители компаний и кластеров, технические директора и CDTO) Проект напишу в ЛСЛидогенерацияКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияЗакрытнет даты
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияЗакрытнет даты
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияЗакрыт7 месяцев назад
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияЗакрыт7 месяцев назад
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияЗакрыт7 месяцев назад
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...ЛидогенерацияПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $592
Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ...ЛидогенерацияЗакрытнет даты
Интересует эффективная лидогенерация на платформе LinkedIn (рынок США) - Укажите свою цену в месяц или за лид - Прогноз количества заявок (Ниша: Веб разработка) - Кейсы - Этапы работы, что включено в ценуЛидогенерацияСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Ищу таргетолога с опытом работы в нише онлайн-школ переговоров/медиации/ораторского мастерства или продаж. Опыт привлечения клиентов в проекты такого формата и знание показателей ОБЯЗАТЕЛЕНЗадача - сделать продажу трипваера (мини-курс за 1000 рублей) с дальнейшей допродажей пакета ...ЛидогенерацияСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте, нужно подобрать решение скрипт или сервис автоматизации мониторинга соцсетей, постинга и лидогенерации и наладить интеграцию с СРМ и интегрировать его с CRM.В идеале сервис должен уметь 1. постить в ФБ посты в чужие группы не ...ЛидогенерацияВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
"Куплю лиды на БФЛ с контекстной/таргетированной рекламы”: Сумма задолженности более 250 000 Интерес к процедуре платного списания долгов ГЕО МСК и МО (до 30 км от МКАД)" Мы предлагаем: 1. Стабильная лидогенерация (не ...TildaЛидогенерацияКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
В сервисный центр по ремонту мелкогабаритной бытовой техники (телевизоры, кофемашины, отпариватели, кадрокоптеры и пр.) необходимо наладить поток заявок на ремонт техники.ЛидогенерацияПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрытгод назад
Ищем специалиста/ов. Интересуют нью лиды на крипто тематику. (фио, телефон, почта).ЛидогенерацияСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
Необходимо наладить поток заявок по ремонту мелкой бытовой техники, телевизоров, компьютеров. Такие площадки как авито, 2гис, Яндекс карты, и тому подобные уже используются. Нужен человек который имеет опыт в лидогенерации или сталкивался с подобными задачами.ЛидогенерацияУправление продажами3 заявкиЗакрытгод назад