Мы ищем человека/команду, кто быстро сможет собрать очень простую микро-воронку (с наших данных по ЦА), организовать трафик, собрать заявки. Трафик оплачивается отдельно. Далее с этими заявками мы сами будем созваниваться, общаться (проводить CustDev). Продавать им ничего не ...