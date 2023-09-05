Требуется на проектную работу дизайнер и конструктор спортивной одежды
Упаковка нового продукта (БрендБук, Лого, Сайт, Этикетка, Упаковка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина".
Заказчик: ООО ХПС
Описание продукта:
Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и эффективность бензина, повышая производительность двигателей и снижая вредные выбросы. Наша присадка предназначена для использования в автомобилях, мотоциклах и другой технике с бензиновыми/дизельными двигателями.
Цель проекта:
На данный момент нам требуется создать полноценный бренд для продукта, включая название, логотип, сайт, этикетку и упаковку. Бренд должен быть ориентирован на B2B-рынок, так как мы планируем предлагать нашу продукцию автосервисам, дилерам, НПЗ и другим компаниям в сфере автомобильного обслуживания. ГЕО: НЕ РФ. Алжир, Саудовская Аравия, Европа.
Часть 1: Бренд и логотип
1.1 Название:
Название продукта: Сегодня это ХПС ЭКО (HPS Eco)
1.2 Логотип:
Нам нужен стильный и профессиональный логотип, который отражает высокое качество и современность продукта. Логотип должен быть легко узнаваемым и читаемым.
Цвета, которые могут использоваться в логотипе, любые. Максимум 2 цвета.
1.3 Брендбук:
Требуется разработать брендбук, включающий в себя стандарты использования логотипа, цветовую схему, шрифты и другие элементы брендинга.
Часть 2: Веб-сайт для B2B
2.1 Сайт:
Нам нужен профессиональный веб-сайт, который будет предоставлять информацию о нашем продукте, его характеристиках и преимуществах для B2B-клиентов.
Сайт должен быть удобным для навигации, адаптированным под различные устройства.
Основная цель сайта - лидогенерация. Вторичная - Визитка продукта. Языки РУС, АНГЛ, Франц, Арабский.
2.2 Дизайн:
Дизайн сайта должен соответствовать созданному бренду и логотипу. Он должен быть современным, лёгким и информативным.
Часть 3: Этикетка и Упаковка
3.1 Этикетка:
Требуется разработать дизайн этикетки для упаковки продукта. Этикетка должна содержать информацию о продукте, его составе и инструкции по использованию. Этикетка должна быть привлекательной и информативной.
3.2 Упаковка:
Мы также нуждаемся в дизайне упаковки продукта. Упаковка должна быть заметной и эстетичной, привлекая внимание потенциальных клиентов. Выделяться на полках среди других присадок.
Сроки:
30 дней
Бюджет:
до 5 знаков
Дополнительные комментарии:
Пожалуйста, учтите, что мы ожидаем высокое качество и профессионализм в каждом аспекте данного проекта. Мы готовы рассмотреть ваши предложения и обсудить любые дополнительные детали.
Просим вас прикрепить портфолио, а так же опыт работы с ГСМ, Бензином, Присадками, если такой имеется.
Бриф: https://docs.google.com/document/d/1PGGRMeuBAXj6j9LOrNaXId0qJrzZDqORof88nUuDQPg/edit?usp=sharing
Спасибо за внимание к нашему проекту, и мы ждем вашего ответа и предложений.
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