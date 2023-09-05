Упаковка нового продукта (БрендБук, Лого, Сайт, Этикетка, Упаковка)

Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина".

Заказчик: ООО ХПС

Описание продукта:

Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и эффективность бензина, повышая производительность двигателей и снижая вредные выбросы. Наша присадка предназначена для использования в автомобилях, мотоциклах и другой технике с бензиновыми/дизельными двигателями.

Цель проекта:

На данный момент нам требуется создать полноценный бренд для продукта, включая название, логотип, сайт, этикетку и упаковку. Бренд должен быть ориентирован на B2B-рынок, так как мы планируем предлагать нашу продукцию автосервисам, дилерам, НПЗ и другим компаниям в сфере автомобильного обслуживания. ГЕО: НЕ РФ. Алжир, Саудовская Аравия, Европа.

Часть 1: Бренд и логотип

1.1 Название:

Название продукта: Сегодня это ХПС ЭКО (HPS Eco)

1.2 Логотип:

Нам нужен стильный и профессиональный логотип, который отражает высокое качество и современность продукта. Логотип должен быть легко узнаваемым и читаемым.

Цвета, которые могут использоваться в логотипе, любые. Максимум 2 цвета.

1.3 Брендбук:

Требуется разработать брендбук, включающий в себя стандарты использования логотипа, цветовую схему, шрифты и другие элементы брендинга.

Часть 2: Веб-сайт для B2B

2.1 Сайт:

Нам нужен профессиональный веб-сайт, который будет предоставлять информацию о нашем продукте, его характеристиках и преимуществах для B2B-клиентов.

Сайт должен быть удобным для навигации, адаптированным под различные устройства.

Основная цель сайта - лидогенерация. Вторичная - Визитка продукта. Языки РУС, АНГЛ, Франц, Арабский.

2.2 Дизайн:

Дизайн сайта должен соответствовать созданному бренду и логотипу. Он должен быть современным, лёгким и информативным.

Часть 3: Этикетка и Упаковка

3.1 Этикетка:

Требуется разработать дизайн этикетки для упаковки продукта. Этикетка должна содержать информацию о продукте, его составе и инструкции по использованию. Этикетка должна быть привлекательной и информативной.

3.2 Упаковка:

Мы также нуждаемся в дизайне упаковки продукта. Упаковка должна быть заметной и эстетичной, привлекая внимание потенциальных клиентов. Выделяться на полках среди других присадок.

Сроки:

30 дней

Бюджет:

до 5 знаков

Дополнительные комментарии:

Пожалуйста, учтите, что мы ожидаем высокое качество и профессионализм в каждом аспекте данного проекта. Мы готовы рассмотреть ваши предложения и обсудить любые дополнительные детали.

Просим вас прикрепить портфолио, а так же опыт работы с ГСМ, Бензином, Присадками, если такой имеется.

Бриф: https://docs.google.com/document/d/1PGGRMeuBAXj6j9LOrNaXId0qJrzZDqORof88nUuDQPg/edit?usp=sharing

Спасибо за внимание к нашему проекту, и мы ждем вашего ответа и предложений.