Заказать услуги дизайнера CorelDRAW

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  • Дизайн етикетки

    $15

    Перетворення сирого макету в етикетку. Всі попередні етапи закінчені, всі необхідні графічні матеріали в наявності. Необхідні чисто технічні навички роботи в программахна кшалт "Adobe Ps"або "CorelDraw" чи інших.

    CorelDRAW
    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Дизайн полиграфии

    $700

    Наша компанія, що спеціалізується на рекламі та друку, шукає творчого та кваліфікованого спеціаліста. Запрошуємо вас приєднатися до нашої команди як "Дизайнера рекламної продукції для типографії”. Ми пропонуємо: 1. Конкурентоспроможну зарплату та систему ...

    CorelDRAW
    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    25 дней назад

  • Нужно SVG конвертировать в CDR

    Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...

    FigmaCorelDRAW
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Листовка: конкурс детского рисунка

    Размер: А4 Ориентация: вертикальная Формат: CorelDRAW (не выше 14 версии) + PDF На листовке разместить текст: Конкурс детского рисунка "Мой сказочный друг" для детей до 12 лет 1-30 сентября Выиграй сертификаты на 2000, 1500 и 1000 рублей Напиши слово "рисунок" в WhatsApp и ...

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Логотип Для IT-Компании

    $80

    Добрый день! Задача: создать качественный логотип для IT-компании. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения: 1) логотип оригинал в цвете; 2) логотип черно-белый; 3) минимум ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    4 месяца назад

  • Этикетка на банку ветеринарного препарата от отравления

    Нужно разработать этикетку с использованием Искусственного интеллекта для банки ветеринарного препарата - 3 варианта этикетки на выходе. Основная задача – это визуальное оформление фасадной части банки с дальнейшей проработкой инструкции и показаний ...

    CorelDRAW
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дизайн журналу (мода та рукоділля). Досвід роботи у програмі CorelDRAW

    Тип друкованої продукції - журнал на 60-70 сторінок на анлійській мові. Тематика журналу - мота та рукоділля. Для виконання дизайну надається приклад (попередній журнал), а також детальні ТЗ по кожній сторінці. У дизайні будуть задіяні: ...

    CorelDRAWPhotoshop
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Макроси VBA, для (CorelDRAW)

    ЗАВДАННЯ:[list=1][*]Написання макросів для автоматизації рутинної роботи в CorelDRAW;[*]Взаємодія з нашим технічним фахівцем, який перебуває на виробництві;[*]Складання відеоінструкції щодо того, як ефективніше використовувати макроси.[/list]

    CorelDRAWVBA
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Дизайн

    Есть меню (40 страниц) в Excel, нужно сделать его в формате листов а4 с qr кодом. Соответсвенно, нужен человек, который умеет работать с Excel, CorelDraw.

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Стенд в подъезд

    $4

    Здравствуйте! Нужно оформить подъезд детского сада  примерно как на образце. Только в сиренево жёлтых тонах.чтобы они были не прямые а такие же фигурные. Исходный файл нужен в coreldraw.

    CorelDRAW
    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Дизайн стенда

    $4

    Здравствуйте! Нужно изготовить дизайн стенда. Образец прикреплён. Цвета фиолетово жёлтый. Нужны только заголовки остальное больше ничего не нужно. Главное форма стенда как на образце. Либо может вариант лучше получится сделать. Эскиз нужно сделать именно в ...

    CorelDRAW
    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Редактирование готовых макетов в Adobe Illustrator/CorelDRAW

    Заполнение уже сделанных готовых макетов: замена в них фотографии, текста, добавление qr-кода. Макеты сделаны в программах Adobe Illustrator / Corel Draw, поэтому навыки в данных графических редакторах приветствуются, даже, если на самом базовом уровне. Всего 8 ...

    CorelDRAWIllustrator
    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    год назад