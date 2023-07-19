Добрый день! нужно отрисовать файл в векторе план формата А3 (альюомный), как на сканированном документе. файл нужно отрисовать в CorelDraw!
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- $3CorelDRAWИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен19 дней назад
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Перетворення сирого макету в етикетку. Всі попередні етапи закінчені, всі необхідні графічні матеріали в наявності. Необхідні чисто технічні навички роботи в программахна кшалт "Adobe Ps"або "CorelDraw" чи інших.CorelDRAWДизайн продукции6 заявокЗакрыт15 дней назад
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Наша компанія, що спеціалізується на рекламі та друку, шукає творчого та кваліфікованого спеціаліста. Запрошуємо вас приєднатися до нашої команди як "Дизайнера рекламної продукції для типографії”. Ми пропонуємо: 1. Конкурентоспроможну зарплату та систему ...CorelDRAWДизайн продукции7 заявокЗакрыт25 дней назад
Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...FigmaCorelDRAWДизайн продукции2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть чертежи 2d в формате CorelDraw. Нужно нарисовать по ГОСТ в 3D в SolidWorks для резки на чпу труборезе.CorelDRAWSolidWorks3D-графика5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Чертежи в формате CorelDraw. Нужно нарисовать по ГОСТ в 3D в SolidWorks для резки на чпу труборезеCorelDRAWSolidWorksЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 месяца назад
Размер: А4 Ориентация: вертикальная Формат: CorelDRAW (не выше 14 версии) + PDF На листовке разместить текст: Конкурс детского рисунка "Мой сказочный друг" для детей до 12 лет 1-30 сентября Выиграй сертификаты на 2000, 1500 и 1000 рублей Напиши слово "рисунок" в WhatsApp и ...CorelDRAWИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $80
Добрый день! Задача: создать качественный логотип для IT-компании. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения: 1) логотип оригинал в цвете; 2) логотип черно-белый; 3) минимум ...CorelDRAWЛоготипы и Знаки3 исполнителяЗавершен4 месяца назад
отредактировать визитку в corelDRAW нужно заменить номер и поменять цвета на фоне, быстрая и не сложная задачаCorelDRAWФирменный стиль15 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужно к 21 июнюCorelDRAWИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно разработать этикетку с использованием Искусственного интеллекта для банки ветеринарного препарата - 3 варианта этикетки на выходе. Основная задача – это визуальное оформление фасадной части банки с дальнейшей проработкой инструкции и показаний ...CorelDRAWДизайн продукции3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Нужно сделать практические задания на графическом редакторе CorelDraw. Практические прикреплены файлом.CorelDRAWКонтрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Тип друкованої продукції - журнал на 60-70 сторінок на анлійській мові. Тематика журналу - мота та рукоділля. Для виконання дизайну надається приклад (попередній журнал), а також детальні ТЗ по кожній сторінці. У дизайні будуть задіяні: ...CorelDRAWPhotoshopДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
ЗАВДАННЯ:[list=1][*]Написання макросів для автоматизації рутинної роботи в CorelDRAW;[*]Взаємодія з нашим технічним фахівцем, який перебуває на виробництві;[*]Складання відеоінструкції щодо того, як ефективніше використовувати макроси.[/list]CorelDRAWVBAБазы данных1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Есть меню (40 страниц) в Excel, нужно сделать его в формате листов а4 с qr кодом. Соответсвенно, нужен человек, который умеет работать с Excel, CorelDraw.CorelDRAWВерстка полиграфии8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно для производства в coreldraw сделать дизайн/нарисовать фигуры. Фигуры по размеру не большие.CorelDRAWИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $4
Здравствуйте! Нужно оформить подъезд детского сада примерно как на образце. Только в сиренево жёлтых тонах.чтобы они были не прямые а такие же фигурные. Исходный файл нужен в coreldraw.CorelDRAWДизайн продукции5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $4
Здравствуйте! Нужно изготовить дизайн стенда. Образец прикреплён. Цвета фиолетово жёлтый. Нужны только заголовки остальное больше ничего не нужно. Главное форма стенда как на образце. Либо может вариант лучше получится сделать. Эскиз нужно сделать именно в ...CorelDRAWДизайн продукции4 заявкиЗакрытгод назад
- $12
Перерисовать схему печатной машины в CorelDraw, срок 1-2 неделиCorelDRAWЧертежи и Схемы8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Заполнение уже сделанных готовых макетов: замена в них фотографии, текста, добавление qr-кода. Макеты сделаны в программах Adobe Illustrator / Corel Draw, поэтому навыки в данных графических редакторах приветствуются, даже, если на самом базовом уровне. Всего 8 ...CorelDRAWIllustratorВерстка полиграфии21 заявкаЗакрытгод назад