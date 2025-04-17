Логотип в векторной графике

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Открыт15 заявок87 просмотров

мне необходимо перевести логотип в векторную графику при необходимости немного скорректировать шрифт для лучших пропорций.

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11 дней назад
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