Нужно чтобы помимо текста был еще какой то значок или элемент. Одного текста не достаточно. Компания работает в сфере IT (web разработка) + SAP. Это должно учитываться в логотипе в значке или элементе перед текстом. Можно попробовать создать значок или элементе перед текстом в форме буквы "B" или первые две буквы "BB, но буква(ы) должна быть стилизованной (из сферы web / internet). Или же какой то другой значок или элемент из сферы web / internet.