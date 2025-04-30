Логотип компании

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  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка175 просмотров
#1$100

Нужно нарисовать логотип компании в .AI

Описание:

  1. логотип должен быть разноцветный, с цветами радуги (пример логотип google)

  2. Нужно чтобы помимо текста был еще какой то значок или элемент. Одного текста не достаточно. Компания работает в сфере IT (web разработка) + SAP. Это должно учитываться в логотипе в значке или элементе перед текстом. Можно попробовать создать значок или элементе перед текстом в форме буквы  "B" или первые две буквы "BB, но буква(ы) должна быть стилизованной (из сферы web / internet). Или же какой то другой значок или элемент из сферы web / internet.

  3. Название компании - BBrothers Group

  4. Логотип должен быть горизонтальным и должен всегда писаться вместе с названием компании. Пример: Лого + "BBrothers Group" - верно, а Лого на новой строке "BBrothers Group" - неверно.

  5. Также нужно сделать на логотипе переход (градиент) между цветами радуги

Обновление 17.04.2025 (15:00):

- Основная задача нарисовать красиво букву "B" или еще лучше 2 буквы "BB". Буква/вы должны стоять перед тестом и хорошо с ним сочетаться. Текст названия компании "BBrothers Group" должен быть написан четким шрифтом одним цветом. Пожалуйста сделайте примеры на темном и светлом фоне. В прикрепление добавлено несколько примеров, чтобы лучше понимать цель задачи. 

Adobe IllustratorОтрисовка логотиповСоздание логотипов
16 дней назад
skrami
Инна 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
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Был
8 часов назад
9 дней назад
Михайл лучше всего почувствовал задачу. У него отличное чувство вкуса и умение правильно подбирать цвета. Могу только посоветовать этого профессионала. Спасибо за отлично выполненную работу !
Было приятно работать с Инной! Чёткое ТЗ, быстрая связь и профессиональный подход. Проект получился ярким и интересным — надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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