Требуется создать этикетку для духов, соответствующую брендбуку и концепции мероприятия. Этикетка должна отражать уникальность продукта и соответствовать требованиям дизайна.
Разработать логотип для Магазина
Требуется разработать логотип для интернет-магазина apple техники
нужен вариант который будет смотреться как на черном так и белом фоне
нужен вариант для соцсетей (сокращенный вариант логотипа)
как пример логотип альфа-банка где просто лого А
название магазина буде Theapple
основной цвет сайта белый серый и выделенные элементы цветом #2f5283
могу заполнить бриф если нужно
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