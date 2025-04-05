Разработать логотип для Магазина

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Открыт16 заявок109 просмотров

Требуется разработать логотип для интернет-магазина apple техники
нужен вариант который будет смотреться как на черном так и белом фоне
нужен вариант для соцсетей (сокращенный вариант логотипа)
как пример логотип альфа-банка где просто лого А

название магазина буде Theapple

основной цвет сайта белый серый и выделенные элементы цветом #2f5283

могу заполнить бриф если нужно

Создание логотипов
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