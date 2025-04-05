Требуется разработать логотип для интернет-магазина apple техники

нужен вариант который будет смотреться как на черном так и белом фоне

нужен вариант для соцсетей (сокращенный вариант логотипа)

как пример логотип альфа-банка где просто лого А



название магазина буде Theapple



основной цвет сайта белый серый и выделенные элементы цветом #2f5283



могу заполнить бриф если нужно