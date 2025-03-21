Доработка логотипа для компании

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Закрыт6 заявок39 просмотров

Ищем графического дизайнера для доработки существующего логотипа. Лого предоставлено в векторном формате, требуется его улучшение и доработка. Ждем предложений от профессионалов.

Отрисовка логотипов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ричард
 
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Ани
 
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Анастасия
 
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Анастасия
 
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11 часов назад
71 отзыв
месяц назад
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Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
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месяц назад