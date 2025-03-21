Перевод логотипа из PNG в векторный формат

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Закрыт10 заявок74 просмотра

Ищу дизайнера для перевода логотипа из формата PNG в векторный. Необходимо сделать качественную векторизацию, чтобы логотип можно было использовать в печати и на сайте без потери качества.

Отрисовка логотипов
месяц назад
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