Логотип (развлекательная тематика для детей)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка9 просмотров

Все детали обсудили в почте.

Отрисовка логотиповРазработка фирменного стиляСоздание логотипов
2 месяца назад
stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$40
4 дня
Escrow
Прекрасное понимание задачи, отличный результат за короткие сроки и профессиональное отношение к своей работе.
Интересный проект, грамотное, подробное задание, оперативная связь и только позитивное впечатление от совместной работы с Анастасией. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки