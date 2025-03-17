Требуется специалист для разработки графического дизайна, включая создание логотипов и других элементов брендинга. Необходим опыт в данной области для качественной реализации проекта.
Логотип (развлекательная тематика для детей)
Все детали обсудили в почте.
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