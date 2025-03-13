Сгенерировать 12 лого для фирм

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Закрыт5 заявок29 просмотров

Суммарный размер изображения должен быть 357x181. Названия фирм вымышленные но выглядящие как реальные.

Лого должно быть на белом фоне


как пример:
https://greenborne.b-devs.xyz/resources/images/client_logos/netomedia.webp


При использовании chatgpt возникла проблема, он капризничает и делает лого не того размера или не того фона - или вовсе рисует открытку с ними.

Сразу оставляйте телеграм для связи.

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AndrewT
Андрей 
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