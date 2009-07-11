Создание логотипа и визиток для бренда нижнего белья

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Закрыт5 заявок33 просмотра

Ищем дизайнера для создания логотипа и визиток для бренда нижнего белья. Писать в лс со своими работами и СТОИМОСТЬЮ (от какой суммы).

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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