Необходимо разработать логотип для магазина Азия. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет отражать тематику и стилистику магазина. Логотип должен быть готов к использованию в различных форматах.
Дизайн логотипа
Требуется дизайнер для разработки логотипов. Ищем специалиста с опытом, который готов сразу приступить к работе. Присылайте примеры работ с пометкой #logo. Обязательно укажите ссылку на портфолио и имя, фамилию для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт25 дней назад
- $20
Требуется разработка аватарок и обложек для видео, включая логотипы и знаки, ориентированные на платформы Озон и Валдберис. Уточнение цены в личной переписке.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется дизайнер для создания уникального логотипа для бренда игрушек ручной работы. Необходимо отразить индивидуальность и высокое качество продукта. Ожидается креативный подход и профессионализм в разработке концепций и идей логотипа.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка логотипа и фирменного стиля для транспортной компании в Казахстане. Важно наличие опыта работы в данной области для создания уникального и профессионального дизайна.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется иллюстратор для разработки логотипа арт-студии 'Plaquebière' с изображением морошки и названием. Возможна дальнейшая работа над рекламными постерами, баннерами и стикерами. Оплата обсуждается в зависимости от опыта.Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка современного логотипа для Instagram с оригинальными идеями. Ищется креативный дизайнер, способный создать привлекательный логотип для целевой аудитории. Примеры предыдущих работ обязательны.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется отрисовать два варианта одного логотипа: полную и мини-версию. Необходимо обеспечить идеальность и точность в выполнении работы, готовя логотипы к использованию.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрытмесяц назад