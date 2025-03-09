Дизайн логотипа

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Закрыт6 заявок63 просмотра

Требуется дизайнер для разработки логотипов. Ищем специалиста с опытом, который готов сразу приступить к работе. Присылайте примеры работ с пометкой #logo. Обязательно укажите ссылку на портфолио и имя, фамилию для связи.

Создание логотипов
2 месяца назад
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