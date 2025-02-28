Дизайн логотипа для бренда игрушек ручной работы

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Закрыт8 заявок66 просмотров

Требуется дизайнер для разработки уникального логотипа для бренда игрушек ручной работы. Идеи и концепции приветствуются, важно отразить индивидуальность и качество продукта в дизайне. Ожидаем креативный подход и профессионализм.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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