Логотип для транспортной компании Казахстан

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Закрыт16 заявок109 просмотров

Нужен логотип и фирменный стиль. Обязательно - опыт работы.

Создание логотипов
2 месяца назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Аліна
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
5 дней назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
629 отзывов
2 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
447 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
Рената
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Артем
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
34 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
78 отзывов
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
Артем
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад