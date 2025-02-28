Подправить и доработать лого

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Завершен5 заявок25 просмотров

Есть логотип, нарисованный ИИ. Нужно подправить некоторые нюансы, текст. Может слегка подрисовать.

Отрисовка логотиповСоздание логотипов
2 месяца назад
Amor
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
2 месяца назад
$5
1 день
Escrow
Быстро, терпеливо, вежливо. Хороший исполнитель ^_^
Все отлично. Благодарю!

Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки
Євген
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
11 отзывов
2 месяца назад
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки