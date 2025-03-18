Разработать логотип для салона красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка185 просмотров

Разработать логотип для салона красоты.

Создание логотипов
2 месяца назад
lala
56 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$50
5 дней
Escrow
Хочу выразить благодарность Виктору за отличную работу! Не первый наш совместный проект и все было как всегда на высоте. Отмечаю высокую скорость выполнения задач и оперативность. В процессе работы Виктор всегда был на связи, что обеспечило эффективное взаимодействие. Стиль выдержан на высоком уровне, с вниманием к деталям. Каждый элемент проработан с креативным подходом, что позволило получить качественный результат. Рекомендую как ответственного и профессионального специалиста!
Благодарю за ещё один интереснейший проект! Получил большое удовольствие от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Роман
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Илья
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Ксения
 
40 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Артем
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад
34 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Рената
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Георги
 
34 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
Екатерина
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Нина
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
2 месяца назад
Ангелина
 
21 год
8 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Михайло
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
10 дней назад
2 месяца назад
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Рафиз
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Софія
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
2 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
60 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
60 отзывов
2 месяца назад
Даниил
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
19 дней назад
2 месяца назад
Валентина
 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
58 отзывов
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Артем
 
24 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
#1
Логотипы и Знаки
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
38 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
78 отзывов
2 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
447 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Вика
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки