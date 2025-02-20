Логотип компании

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки16 просмотров

Необходимо нарисовать простенький логотип для компании "Предел Прочности" в двух видах:

  • Две буквы "П", я себе это представляю как обычные печатные Буквы курсивом стоящие одна над другой со смещением;

  • То же самое, что и выше, но с расшифровкой, в смысле, что "П редел" и "П рочности".

Абсолютно непритязателен к виду, нужен просто минималистичный логотип для новой компании, правок либо не будет, либо совсем минимум.

Отрисовка логотипов
3 месяца назад
guest_1739264207917
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
$20
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

Наталья
 
41 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад