Необходимо нарисовать простенький логотип для компании "Предел Прочности" в двух видах:

Две буквы "П", я себе это представляю как обычные печатные Буквы курсивом стоящие одна над другой со смещением;

То же самое, что и выше, но с расшифровкой, в смысле, что "П редел" и "П рочности".

Абсолютно непритязателен к виду, нужен просто минималистичный логотип для новой компании, правок либо не будет, либо совсем минимум.