Необходима помощь дизайнера для оцифровки и улучшения качества логотипа, созданного в Canva. Требуются версии с надписью и без, на прозрачном фоне в форматах svg, png, jpg. Логотип прикреплен.
Логотип компании
Необходимо нарисовать простенький логотип для компании "Предел Прочности" в двух видах:
Две буквы "П", я себе это представляю как обычные печатные Буквы курсивом стоящие одна над другой со смещением;
То же самое, что и выше, но с расшифровкой, в смысле, что "П редел" и "П рочности".
Абсолютно непритязателен к виду, нужен просто минималистичный логотип для новой компании, правок либо не будет, либо совсем минимум.
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