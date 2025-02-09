Подправить текст в логотипе

Имеется логотип с графической и текстовой частью, шесть букв. Картинка полностью устраивает, в тексте использован один из стандартных шрифтов. Задача - улучшить текстовую часть логотипа, подправить буквы/ изменить буквы/ сделать буквы боле гармоничными с рисунком/ предложить свои идеи по написанию этих 6 букв. Сам лого вышлю дополнительно исполнителю после указания примерной стоимости работы. Спасибо.