Разработайте логотип с использованием слова 'империя', где над буквой 'м' располагается коронка. Обеспечьте стильный и запоминающийся дизайн, который отражает суть бренда.
Подправить текст в логотипе
Имеется логотип с графической и текстовой частью, шесть букв. Картинка полностью устраивает, в тексте использован один из стандартных шрифтов. Задача - улучшить текстовую часть логотипа, подправить буквы/ изменить буквы/ сделать буквы боле гармоничными с рисунком/ предложить свои идеи по написанию этих 6 букв. Сам лого вышлю дополнительно исполнителю после указания примерной стоимости работы. Спасибо.
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