Требуется разработка нескольких логотипов и постеров, посвященных переработке пластика и экологии. Используйте английский текст. Примеры прикреплены для вдохновения.
Создание логотипа для спортивного центра
Ищу профессионального дизайнера для создания логотипа для спортивного центра. Требуется креативный подход и умение работать в спортивной тематике.
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