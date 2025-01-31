Несколько логотипов/постеров на тему переработки пластика и экологии

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка101 просмотр

Несколько абстрактных логотипов/постеров на тему переработки пластика и экологии или мусора, загрязнения среды, на ваше усмотрение

Если используете текст, то на английском

Примеры стиля прикреплены

Создание логотиповСоздание постеров
3 месяца назад
bhdn_
21 год
год в сервисе
Был
24 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Валентина
 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
20 часов назад
58 отзывов
3 месяца назад
Тамара
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрій
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
36 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Илья
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Олександр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Владислав
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
3 месяца назад
Андрій
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Влада
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Богдан
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Влад
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Олег
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 отзыва
3 месяца назад
Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
12 часов назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад