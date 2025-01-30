Требуется перерисовать существующий логотип с учетом креативного подхода. Возможна работа с использованием искусственного интеллекта. Ожидается оригинальное решение и свежий взгляд на дизайн.
Нужно переделать логотип
Здравствуйте, есть старое лого которое нужно переделать, можно использовать и разные ии, но должно быть креативно всё!
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