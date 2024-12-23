Перерисовать лого

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки15 просмотров

Требуется перерисовать лого, в том стиле в котором укажу. Работа на пару минут

Отрисовка логотипов
3 месяца назад
Valart1
Артур 
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