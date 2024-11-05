Необходимо отредактировать 2 иконки SVG, чтобы они соответствовали стилю, представленному на указанном сайте. Иконки должны иметь белый фон и прозрачное лого. Бюджет составляет 150 руб на карту Мир, Белкарт или телефон, а также будет предоставлен отзыв.