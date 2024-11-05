Требуется графический дизайнер для быстрого создания уникальных эмодзи для телеграмм-канала. Эмодзи должны быть оригинальными и хорошо подходить к контенту канала. Ожидается проработка дизайна, соответствующего тематике и стилю постов.
Ілюстратор
Доброго дня! Потрібен ілюстратор, приклади що потрібно буде робити нижче. Якщо вам цікаво, чекаємо на вас!
Заявки фрилансеров
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