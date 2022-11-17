Digital Agency: Juicy-ART

Я родом из Молдовы и я Ui/Ux- designer.I Живу в Одессе.

А так же у меня есть команда профессионалов для создания сайтов ПОД КЛЮЧ С 0.

Отзывы на фриланс сайтах:

1. https://www.weblancer.net/users/Juicy-ART/reviews/?account_type=freelancer

Обо мне в цифрах:

10 лет на рынке

+250 довольных клиентов

+350 реализованных проектов в портфолио

+107 подтвержденных отзывов от заказчиков на фриланс биржах: fl.ru и weblancer.net

Портфолио на Behance (более 500.000 просмотров) www.behance.net/juicyart

——————————ВИДЫ РАБОТ:

• «Сайты под ключ» (CMS: 1C Bitrix/OpenCart/WordPress/Modx/Самопис)

• Motion Design

• Landing page

• Интернет – магазин

• Game Design (Pubg/Dota2/CSGO/Minecraft/GTA/Rust)

• Mobile App Design

• Оформление ВКонаткте/FB/Instagram

• Логотипы

• Визитки/буклеты/меню

• Дизайн упаковки

• Наружная реклама

• Иллюстрации 2D/3D + анимация

• Фирменный стиль

ДОП.УСЛУГИ:

• SEO Продвижение

• Разработка мобильных приложений

• Разработка прототипа

• Написание ТЗ