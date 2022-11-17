Я родом из Молдовы и я Ui/Ux- designer.I Живу в Одессе.
А так же у меня есть команда профессионалов для создания сайтов ПОД КЛЮЧ С 0.
Отзывы на фриланс сайтах:
1. https://www.weblancer.net/users/Juicy-ART/reviews/?account_type=freelancer
Обо мне в цифрах:
10 лет на рынке
+250 довольных клиентов
+350 реализованных проектов в портфолио
+107 подтвержденных отзывов от заказчиков на фриланс биржах: fl.ru и weblancer.net
Портфолио на Behance (более 500.000 просмотров) www.behance.net/juicyart
——————————ВИДЫ РАБОТ:
• «Сайты под ключ» (CMS: 1C Bitrix/OpenCart/WordPress/Modx/Самопис)
• Motion Design
• Landing page
• Интернет – магазин
• Game Design (Pubg/Dota2/CSGO/Minecraft/GTA/Rust)
• Mobile App Design
• Оформление ВКонаткте/FB/Instagram
• Логотипы
• Визитки/буклеты/меню
• Дизайн упаковки
• Наружная реклама
• Иллюстрации 2D/3D + анимация
• Фирменный стиль
ДОП.УСЛУГИ:
• SEO Продвижение
• Разработка мобильных приложений
• Разработка прототипа
• Написание ТЗ
?Все правки бесплатные!?
Портфолио
- Landing Page: Строительная компания Бобёр (дома и бани)217 просмотров
- 2D Персонажи для мобильного приложения.2498 просмотров
- Дизайн студии веб-дизайна: Juicy-ART v44636 просмотров
- Mobile App: RESTY62 просмотра
- 3D Иконки для игры RUST + анимация60 просмотров
- Sputnik Messaging App UI Design17 просмотров
- Логотип именной: Roabis 24962 просмотра
- Nioly School - Online Platform60 просмотров
- Sky.Life: Афиша1553 просмотра
- NANOX8 просмотров
- Стикер Пак: Роботы (Fixed)69 просмотров
- Логотип: команда Сірка245 просмотров