Juicy-ART

Андрей Роабиш Juicy-ART

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
Digital Agency: Juicy-ART

Я родом из Молдовы и я Ui/Ux- designer.I Живу в Одессе.

А так же у меня есть команда профессионалов для создания сайтов ПОД КЛЮЧ С 0.

Отзывы на фриланс сайтах:

1. https://www.weblancer.net/users/Juicy-ART/reviews/?account_type=freelancer

Обо мне в цифрах:

10 лет на рынке

+250 довольных клиентов

+350 реализованных проектов в портфолио

+107 подтвержденных отзывов от заказчиков на фриланс биржах: fl.ru и weblancer.net

Портфолио на Behance (более 500.000 просмотров) www.behance.net/juicyart

——————————ВИДЫ РАБОТ:

• «Сайты под ключ» (CMS: 1C Bitrix/OpenCart/WordPress/Modx/Самопис)

• Motion Design

• Landing page

• Интернет – магазин

• Game Design (Pubg/Dota2/CSGO/Minecraft/GTA/Rust)

• Mobile App Design

• Оформление ВКонаткте/FB/Instagram

• Логотипы

• Визитки/буклеты/меню

• Дизайн упаковки

• Наружная реклама

• Иллюстрации 2D/3D + анимация

• Фирменный стиль

ДОП.УСЛУГИ:

• SEO Продвижение

• Разработка мобильных приложений

• Разработка прототипа

• Написание ТЗ

?Все правки бесплатные!?

#2Создание баннеров
#7Создание логотипов
#12Дизайн сайтов
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#53
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
#1
Баннеры
ТОП-10
Дизайн сайтов

Портфолио

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Отзывы заказчиков

guest_15691815290255
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$300
10 баллов
год назад
Баннеры
Создание баннеров
Отличный дизайнер. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Быстро утвердили работу.Всем рекомендую .
Ответный отзыв
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
год назад
Сделать дизайн Главной страницы и лого для главной
Дизайн сайтовСоздание логотипов
Рекомендую к сотрудничеству. Лучший дизайнер с кем я работал
Остался доволен сотрудничеством. Будем и дальше работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$400
10 баллов
2 года назад
Створення бренду пекарні та повний редизайн фасаду приміщення
Все гуд, якісна робота
Все отлично. Рекомендую работать .
Ответный отзыв
golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов
$500
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта для программистов
Отличная работа! Рекомендую.
Отличный заказчик. Относится с пониманием . Рекомендую.
Ответный отзыв
HakiGames
Кирилл 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
3 года назад
2D графика с элементами 3D
Отличная работа! Выполнена быстрее, чем ожидалось. Рекомендую👍
Хорошо сработались! Рекомендую.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
28 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#10
Баннеры
10 отзывов
$1/час
от $5от 1 часа
#1