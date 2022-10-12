Прорисовка/перерисовка графики для мобильной игры по заданному концепту. 2D c элементами 3D. Персонажи, помещения, интерьер (столы, стулья, шкаф и т.д.), элементы улицы (фонари, деревья, дорога и др). Пример можно посмотреть. Прорисовка каждого объекта отдельным файлом, либо сохранение каждого объекта отдельно для дальнейшего импорта. Работа для портфолио, опыта и, если сработаемся, будущего сотрудничества. Ищу в команду художника, 2D-artist.