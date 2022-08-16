Создание 3D модели для мобильной игры

Ищем заинтересованного 3D художника (возможно длительное сотрудничество):

1) Есть портфолио и опыт в создании 3D моделей в направлении геймдева.

2) Адекватно анализировать концепт арт. Человек должен понимать, где

драгоценные полигоны можно добавить, а где использовать текстуры или один plane.

Текущий проект - мобильная игра, где каждый полигон будет влиять на производительность.

2) Текстурировать созданную модель по концепт-арту.

3) Анимировать.

В архиве представлены 6 концепт-артов, вам необходимо выбрать одну из них и указать стоимость, приложив свое портфолио.

(По всем вопросам пишите в личку, с радостью ответим на все вопросы!)