Отрисовать черную простую тумбу и поместить туда фото камина

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки207 просмотров

Нужно сделать эскиз биокамина в тумбе.

Тумба - (ее нужно отрисовать с "0" - обыкновенный черный параллелепипед, цвет черный матовый; размер ВхШхГ,мм: 900х3000х400

Размер биокамина на фото ВхШхГ,мм: 175х1100х255 (взять только верхнюю панель для эскиза)

Должно получится - примерно как на фото "пример с тумбой"

Результат - рисунок jpg, png, размер 600х800 (примерно)

3 года назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Jknb1
Данил 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Задание было - отрисовка в 3D биокамина. Данил оперативно выполнил задание, подкорректировал также оперативно. Результатом очень довольна, коммуникация быстрая, задача понята, четкие уточнения. Рекомендую Данилу!
Задачей было отрендерить камин в 3д. Задача была поставлена очень грамотно и понятно: даже эскиз от руки нарисовали)). На протяжении выполнения Юлия всегда была на связи и оперативно отвечала на все уточняющие вопросы. Однозначно рекомендую Юлию как заказчика!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
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Был
2 года назад
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Поліна
 
19 лет
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Jknb1
Данил 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-5
3D-графика
Павел
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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