Задачей было отрендерить камин в 3д. Задача была поставлена очень грамотно и понятно: даже эскиз от руки нарисовали)). На протяжении выполнения Юлия всегда была на связи и оперативно отвечала на все уточняющие вопросы. Однозначно рекомендую Юлию как заказчика!