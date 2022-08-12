Шукається фахівець для створення анімацій в стилі FRIDAY NIGHT FUNKIN тривалістю до 10 секунд. Персонажі будуть надані пізніше. Робота не складна, з можливістю збільшення оплати для постійних працівників. Проявіть свою постійність для отримання високих доходів.
Отрисовать черную простую тумбу и поместить туда фото камина
Нужно сделать эскиз биокамина в тумбе.
Тумба - (ее нужно отрисовать с "0" - обыкновенный черный параллелепипед, цвет черный матовый; размер ВхШхГ,мм: 900х3000х400
Размер биокамина на фото ВхШхГ,мм: 175х1100х255 (взять только верхнюю панель для эскиза)
Должно получится - примерно как на фото "пример с тумбой"
Результат - рисунок jpg, png, размер 600х800 (примерно)
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