Cоздание фотореалистичных 3D персонажей METAHUMAN/ZBRUSH по референсам

$400
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки577 просмотров

Cоздание фотореалистичных 3d персонажей METAHUMAN/ZBRUSH по референсам.

Оставляйте свой телеграм или пишите в личку с примерами ранее выполненных работ.

3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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