Заказать 3D-модель

Закажите 3D-модель прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите 3D-модель на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Виртуальная 3D студия для фотосессий постельного белья

    Виртуальная 3D студия для фотосессий постельного белья 1. Описание Проекта: Хотим перейти от физических фотосессий к виртуальным: Создание виртуальной 3D студии для проведения фотосессий постельного белья. 2. 3D Моделирование: Разработать высококачественные ...

    3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Открыт
    10 дней назад

  • Фигурка персонажа

    Добрый день, нужно создать 3д модель для воплощения в жизни, вот этого персонажа (мага ) по примеру фигурки человека с гитарой стиль должен быть одинаков

    3D-модель
    3D-графика6 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • 3D модель 6-ти фигурок людей в формате STL

    Добрый день! Необходимо выполнить 3D модель 6-ти фигурок людей в формате STL для их последующей загрузки в 3д принтер. Цену предлагайте вы. Прилагаю пример того, как должен выглядеть результат

    3D-модель
    3D-графика4 заявки
    Открыт
    18 дней назад

  • 3d модель кота по описанию

    Необходимо сделать фигурку кота у которого половина тела в форме кошачьего скелета, вторая половина обычная(сам кот чёрный). Моделька должна находиться на круглой выпуклой подставке, так как будет использоваться в TableTop и для игры после 3d ...

    3D-модель
    3D-графика10 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Оптимизация 3Д модели

    Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену

    3D-модель
    3D-графика8 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • С помощью three.js (либо аналогов) сделать 3D модель стеклянной

    Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо: 1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла. 2. Можно добавить какой-нибудь цвет. 3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку. ...

    Javascript3D-модель
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    8 дней назад

  • Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

    $500

    Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...

    Unity3D-модель
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

    Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться ...

    Unity3D-модель
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Конструкторське креслення дитячих ігрових майданчиків

    $1

    Потрібне детальне креслення всіх елементів для дитячих майданчиків. Матеріали - дерево , фанера , метал , канат. Для всіх елементів маємо 3d модель. Всього 70 різних елементів. Всі елементи знаходяться на сайті https://creatorkids.com.ua/catalog

    3D-модель
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    15 дней назад

  • Моделирование,скульптинг,историческая сверка

    Нужно сделать модели воинов как на фото, исполнение должно быть реалистичным. Свериться по экипировке в исторических порталах, как должен выглядеть отряд конных егерей и уланов времен Наполеоновских войн. Вольные интерпритации,стилизованные модели не допустимы,так же важны ...

    3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Старинный подсвечник.

    $20

    Нужна 3D модель для печати, подсвечника крепящегося на стену под три свечи. Будет использован как светильник с маломощными лампами. Как оценить стоимость не знаю, поэтому пишу 20$, если что поправьте.

    3D-модель
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    17 дней назад

  • Отрисовать модель склада в 3д (внешне) + минимальный экстерьер

    Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно ...

    3D-модель
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    22 дня назад

  • Создать 3д модель частного дома

    Здравствуйте! Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру. Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже ...

    3D-модель
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Нужны 3D модели для приложения

    Назначение:  Предоставить дизайнерам проекта 2D и 3D визуализацию элементов конструктора лоджии. Задача:  Разработать 2D и 3D элементы для визуализации лоджии. Общие требования: Совместимость и ...

    3D-модель
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • 3D модель упаковки (мішок 25 кг)

    Необхідно створити реалістичні 3D моделі, що будуть ілюстраціями для продуктів на сайті. Це мішки з сухою будівельною сумішшю 25 кг, умовно це можна вважати мішками з цементом. Потрібно 3 візуально подібні моделі. Різниця виключно в ...

    3D-модель
    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • 3D модель для полимерной печати

    $100

    Здравствуйте, Необходимо отрисовать несколько 3D моделей патрона (шарик с оперением) для пейнтбольного маркера для печати. Размеры и пример предоставлю. К выбранному варианту нужно отрисовать матрицу для ...

    3D-модель
    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Прорисовка лица в 3d-модели для дальнейшей печати на 3d-принтере

    Добрый день! Для просчета себестоимости производства необходим специалист, который предложит услугу и её стоимость по прорисовке лица звезд стран СНГ (для старта - одной), для последующей печати визуала лица на 3д-принтере.

    3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад