Виртуальная 3D студия для фотосессий постельного белья 1. Описание Проекта: Хотим перейти от физических фотосессий к виртуальным: Создание виртуальной 3D студии для проведения фотосессий постельного белья. 2. 3D Моделирование: Разработать высококачественные ...
Заказать 3D-модель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите 3D-модель на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- 3D-модель3D-графика3 заявкиОткрыт10 дней назад
Добрый день, нужно создать 3д модель для воплощения в жизни, вот этого персонажа (мага ) по примеру фигурки человека с гитарой стиль должен быть одинаков3D-модель3D-графика6 заявокОткрыт13 дней назад
Добрый день! Необходимо выполнить 3D модель 6-ти фигурок людей в формате STL для их последующей загрузки в 3д принтер. Цену предлагайте вы. Прилагаю пример того, как должен выглядеть результат3D-модель3D-графика4 заявкиОткрыт18 дней назад
Необходимо сделать фигурку кота у которого половина тела в форме кошачьего скелета, вторая половина обычная(сам кот чёрный). Моделька должна находиться на круглой выпуклой подставке, так как будет использоваться в TableTop и для игры после 3d ...3D-модель3D-графика10 заявокОткрыт23 дня назад
Есть готовая модель в Blender [url=https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend]https://download.alesko.eu/divers/sklad.blend[/url] В ней 4 600 объектов, 131 709 606 вершин, нужно оптимизировать модель и осставляем только одну стойку и экспортировать в формате glb. Работа срочная, сразу пишите время и цену3D-модельОткрытмесяц назад
- $60
3д модель дома и 3д модель кота3D-модель3D-графика1 исполнительЗавершенмесяц назад
Имеются файлы 3D моделей бутылок и колпачков в формате STP. Необходимо: 1. Сделать, чтобы они были будто бы из стекла. 2. Можно добавить какой-нибудь цвет. 3. Также крышку надо визуально поместить на стеклянную бутылку. ...Javascript3D-модельСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 дней назад
- $500
Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...Unity3D-модельПрикладное ПО8 заявокЗакрыт10 дней назад
Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться ...Unity3D-модель3D-графиканет заявокЗакрыт10 дней назад
- $1
Потрібне детальне креслення всіх елементів для дитячих майданчиків. Матеріали - дерево , фанера , метал , канат. Для всіх елементів маємо 3d модель. Всього 70 різних елементів. Всі елементи знаходяться на сайті https://creatorkids.com.ua/catalog3D-модельЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Нужно сделать модели воинов как на фото, исполнение должно быть реалистичным. Свериться по экипировке в исторических порталах, как должен выглядеть отряд конных егерей и уланов времен Наполеоновских войн. Вольные интерпритации,стилизованные модели не допустимы,так же важны ...3D-модель3D-графика1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $20
Нужна 3D модель для печати, подсвечника крепящегося на стену под три свечи. Будет использован как светильник с маломощными лампами. Как оценить стоимость не знаю, поэтому пишу 20$, если что поправьте.3D-модель3D-графика12 заявокЗакрыт17 дней назад
Нужно по фото существующей модели склада нарисовать 3d модель здания (склада), который по сути геометрически представляет из себя параллелепипед. Часть здания сделать полупрозрачной (без отрисовки внутренней планировки) - розовая часть на картинке во вложении, возможно ...3D-модельЗакрыт22 дня назад
Здравствуйте! Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру. Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже ...3D-модель3D-графика12 заявокЗакрытмесяц назад
Назначение: Предоставить дизайнерам проекта 2D и 3D визуализацию элементов конструктора лоджии. Задача: Разработать 2D и 3D элементы для визуализации лоджии. Общие требования: Совместимость и ...3D-модель3D-графика1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необхідно створити реалістичні 3D моделі, що будуть ілюстраціями для продуктів на сайті. Це мішки з сухою будівельною сумішшю 25 кг, умовно це можна вважати мішками з цементом. Потрібно 3 візуально подібні моделі. Різниця виключно в ...3D-модельЗакрыт2 месяца назад
- $30
Создать 3д модель персонажа, не более 10к полигонов3D-модель3D-графика16 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Здравствуйте, Необходимо отрисовать несколько 3D моделей патрона (шарик с оперением) для пейнтбольного маркера для печати. Размеры и пример предоставлю. К выбранному варианту нужно отрисовать матрицу для ...3D-модель3D-графика13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Для просчета себестоимости производства необходим специалист, который предложит услугу и её стоимость по прорисовке лица звезд стран СНГ (для старта - одной), для последующей печати визуала лица на 3д-принтере.3D-модель3D-графика3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $10
Очень легкий заказ, нужно будет сделать чехол для наушников. Все эскизы отправлю вам3D-модель3D-графика10 заявокЗакрыт2 месяца назад